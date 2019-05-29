Мюллер заявил о попытках вмешательства в выборы США после провала «российского дела»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что в ходе президентских выборов 2016 года в США были «многочисленные попытки» вмешательства, сообщает РИА «Новости».

По его словам, попытки были многочисленные и систематические.

Спецпрокурор отметил, что эти обвинения заслуживают внимания каждого гражданина США.

Ранее Мюллер рассказал, почему почему не стал обвинять президента США Дональда Трампа. И заявил, что уходит в отставку.

Мюллер, расследовавший «российское вмешательство» в американские выборы и не нашедший признаков сговора команды Дональда Трампа с Москвой, прерывает длительное молчание и впервые выступает с публичным заявлением по итогам расследования. О чем скажет американский спецпрокурор, «Газета.Ru» рассказывает в режиме онлайн.