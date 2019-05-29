Мюллер объяснил, почему не стал обвинять Трампа

Спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер заявил, что обвинение президента США Дональда Трампа никогда не рассматривалось его командой прокуроров, Reuters.

Мюллер сослался на принципы министерства юстиции США, которые запрещают обвинять действующего президента.

«Обвинение президента в преступлении не было вариантом, который мы могли бы рассматривать», — сказал Мюллер.

Мюллер, расследовавший «российское вмешательство» в американские выборы и не нашедший признаков сговора команды Дональда Трампа с Москвой, прерывает длительное молчание и впервые выступает с публичным заявлением по итогам расследования. О чем скажет американский спецпрокурор, «Газета.Ru» рассказывает в режиме онлайн.