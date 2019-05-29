О пропаже серверов с секретными данными заявили в СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил об исчезновении из администрации украинского президента серверов, на которых хранилась секретная информация. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

К публикации Данилюк прикрепил видео, в котором изображается пустая ситуационная комната в администрации президента.

По его словам, месяцем ранее в помещении находилась компьютерная техника, которая исчезла во время передачи власти от Порошенко к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее глава СНБО рассказал о новой программе сотрудничества Киева с МВФ.