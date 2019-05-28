Меркель прокомментировала свое «недовольство» преемницей

Немецкий канцлер Ангела Меркель отреагировала на появившиеся в СМИ данные о том, что она разочаровалась в своей преемнице — главе Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам канцлера, на протяжении долгих лет в политике она не занималась «предметно ерундой» и не намерена начинать.

«Хочу сразу ответить: это ерунда», — завила Меркель.

Ранее СМИ сообщили, что с декабря популярность преемницы упала. Кроме того, глава ХДС неудачно попыталась ускорить уход канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а на днях Аннегрет Крамп-Карренбауэр наблюдала один из худших результатов для своей партии на выборах в Европарламент. Все эти факторы убедили Меркель, что она не подходит для должности канцлера.