Россия открестилась от вмешательства в выборы в Европарламент

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Заместитель главы российского МИДа Александр Грушко заявил, что Россия не вмешивалась в выборы в Европарламент (ЕП). Слова дипломата передает РИА «Новости».

Грушко заверил, что выборы в ЕП «не интересуют» официальную Москву.

При этом замглавы МИДа отметил, что позиция российских властей относительно сотрудничества с Европейским союзом остается неизменной. По его словам, Россия готова к диалогу с Евросоюзом только на равноправных условиях.

Также, передает ТАСС, Грушко по итогам выборов в ЕП заметил, что «конфигурация» европейских политических сил претерпела изменения.

Ранее сообщалось, что явка на выборах в ЕП превысила 50%.