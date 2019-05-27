Гуайдо отказался от диалога с Мадуро

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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что участвует в посреднических усилиях властей Норвегии по урегулированию кризиса в республике. Об этом сообщает El Nacional.

По его словам, данные встречи должны привести к смене власти в Венесуэле.

Он также добавил, что не ведет переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Гуайдо подчеркнул, что оппозиция вернется на улицы Каракаса, если встречи по урегулированию не дадут результата.

Ранее Гуайдо рассказал о страхе Мадуро перед его высказываниями.