Пушков высмеял идею Зеленского превратить Украину в «базу для покорения мира»

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Член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского относительно превращения Украины в «базу для покорения мира украинскими гениями».

До этого Зеленский заявил, что он делает все, что от него зависит, чтобы открыть для каждого способного гражданина страны путь к свободной реализации своих инициатив на территории страны.

Пушков отметил, что идея главы государства похвальна, однако для ее воплощения пока не видно никаких предпосылок.

Он добавил, что пока есть три «но». Во-первых, гениев пока не видно, по словам Пушкова.

Кроме того, подчеркнул политик, «покорение мира» Украиной словно полет на Марс.

«Пока Украина это скорее база для шествующих с факелами любителей Бандеры», — заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен провести референдум о диалоге с Россией.