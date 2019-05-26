Украина угрожает РФ «гамбургскими» санкциями из-за моряков

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Украинский посол на территории ФРГ Андрей Мельник заявил о намерении потребовать от немецкой стороны введения новых «гамбургских» санкций против России, если Москва откажется исполнять решение Международного трибунала по морскому праву по украинским морякам. Об этом сообщает «Укринформ».

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

27 ноября суд вынес решение об аресте моряков ВМС Украины за нарушение границы, впоследствии срок содержания под стражей был продлен до 24 июля 2019 года. Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков, задержанных после незаконного пересечения российской границы в районе Керченского пролива.

По словам Мельника, решение трибунала является дипломатической победой украинской стороны. Он заметил, что попросил главу МИД Германии Хайко Мааса добиться от Москвы выполнения решения трибунала.

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России», — заявил Мельник.

Ранее в НАТО потребовали от РФ немедленного освобождения украинских моряков.