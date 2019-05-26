Киев пригрозил РФ «гамбургскими» санкциями после трибунала по украинским морякам

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев будет требовать от ФРГ введения новых «гамбургских» санкций против России в случае отказа Москвы исполнять решение Международного трибунала по морскому праву, передает «Укринформ».

Ранее Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков, задержанных после незаконного пересечения российской границы в районе Керченского пролива.

По мнению украинского посла, решение суда стало дипломатической победой и важным козырем Киева в деле освобождения моряков. Мельник добавил, что попросил министра иностранных дел Германии Хайко Мааса помочь добиться исполнения Россией решения трибунала.

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России», — пообещал Мельник.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте моряков ВМС Украины за нарушение границы, впоследствии срок содержания под стражей был продлен до 24 июля 2019 года.