Конгресс намерен обязать Трампа отчитываться о переговорах с КНДР
В конгрессе представили законопроект, согласно которому американский лидер Дональд Трамп будет обязан отчитываться о переговорах с КНДР. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, законопроект предложили сенатор Роберт Менендес от Демократической партии, Кори Гарднер от Республиканской партии и демократ-конгрессмен Элиот Энгел.
Уточняется, что инициатива направлена на создание определенного механизма надзора, цель которого — поддержать дипломатию между двумя странами, а также достичь денуклеаризацию Корейского полуострова.
«Конгресс ожидает от любого [заключаемого между США и КНДР] соглашения реализации, мониторинга и проверки денуклеаризации Северной Кореи», — добавил Менендес.
Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на ракетные пуски в КНДР.