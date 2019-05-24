Конгресс намерен обязать Трампа отчитываться о переговорах с КНДР

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В конгрессе представили законопроект, согласно которому американский лидер Дональд Трамп будет обязан отчитываться о переговорах с КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, законопроект предложили сенатор Роберт Менендес от Демократической партии, Кори Гарднер от Республиканской партии и демократ-конгрессмен Элиот Энгел.

Уточняется, что инициатива направлена на создание определенного механизма надзора, цель которого — поддержать дипломатию между двумя странами, а также достичь денуклеаризацию Корейского полуострова.

«Конгресс ожидает от любого [заключаемого между США и КНДР] соглашения реализации, мониторинга и проверки денуклеаризации Северной Кореи», — добавил Менендес.

Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на ракетные пуски в КНДР.