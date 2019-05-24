Депутаты подали в суд на Зеленского

Депутаты Рады обратились в Конституционный суд, чтобы обжаловать указ на украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Рады. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Андрея Тетерука.

Как отмечается, в суд на Зеленского подали 62 депутата. Они просят суд в течение месяца рассмотреть их жалобу.

Ранее сообщалось, что Верховный суд получил иск о признании недействительным указа о роспуске Рады.

До этого Зеленский назначил дату досрочных выборов в парламент на 21 июля.