Трамп назвал «тупым как камень» экс-госсекретаря США

Американский лидер Дональд Трамп назвал «тупым как камень» бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом он написал в твиттере.

Отмечается, что Трамп обрушился с критикой на Рекса Тиллерсона после того, как он заявил, что президент был недостаточно подготовлен к встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году.

В ответ на это Трамп назвал его «тупым» и сказал, что это он был плохо подготовленный для того, чтобы быть госсекретарем.

Трамп отметил, что категорически не согласен с его бывшим сотрудником.

«Посмотрите, как идут дела в США!» — подчеркнул Трамп.

Ранее Тиллерсон заявил на закрытых слушаниях в конгрессе, что Путин хорошо подготовился к первой очной встрече с Трампом на саммите G20 в 2017 году.