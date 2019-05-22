Парубий отреагировал на роспуск Рады
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске парламента является незаконным. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, этот указ показывает неуважение к конституции и может привести страну к конституционному кризису.
Он также добавил, что глава Рады и парламент не могут воспрепятствовать действию указа главы государства.
«Может только суд определить его соответствие конституции», — подчеркнул Парубий.
В связи с этим Парубий отметил, что решение Зеленского о роспуске парламента будет обжаловано в Конституционном суде.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о роспуске Рады.
В указе отмечается, что причиной такого решения стало отсутствие в Раде правящей коалиции в течение более чем 30 дней.