Парубий отреагировал на роспуск Рады

<img src="//img.gazeta.ru/files3/675/12304675/RIAN_5720421.HR-pic905-895x505-84839.jpg">

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске парламента является незаконным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, этот указ показывает неуважение к конституции и может привести страну к конституционному кризису.

Он также добавил, что глава Рады и парламент не могут воспрепятствовать действию указа главы государства.

«Может только суд определить его соответствие конституции», — подчеркнул Парубий.

В связи с этим Парубий отметил, что решение Зеленского о роспуске парламента будет обжаловано в Конституционном суде.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о роспуске Рады.

В указе отмечается, что причиной такого решения стало отсутствие в Раде правящей коалиции в течение более чем 30 дней.