Путин обсудил с Меркель и Макроном смену власти на Украине

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, на которых обсудил политическую ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Кремля рассказали, что стороны обсуждали «внутриукраинский кризис», который наступил из-за «провальной» политики экс-президента страны Петра Порошенко. Также стороны сошлись во мнении, что у Минских соглашений нет альтернатив.

«Путин вновь напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей», — сообщили в Кремле.

Ранее сообщалось пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Зеленским.