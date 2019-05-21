Путин обсудил с Меркель и Макроном смену власти на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, на которых обсудил политическую ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе Кремля рассказали, что стороны обсуждали «внутриукраинский кризис», который наступил из-за «провальной» политики экс-президента страны Петра Порошенко. Также стороны сошлись во мнении, что у Минских соглашений нет альтернатив.
«Путин вновь напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей», — сообщили в Кремле.
Ранее сообщалось пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Зеленским.