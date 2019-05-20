В Госдуме отреагировали на отставку премьер-министра Украины

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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказался о решении Владимира Гройсмана покинуть пост премьер-министра Украины. Мнением политика поинтересовался RT.

По мнению Водолацкого, новый президент Украины Петр Порошенко нацелился полностью избавиться от наследия своего предшественника Петра Порошенко.

«Гройсман до этого, скорее всего, проводил какие-то кулуарные беседы для того, чтобы остаться в должности. Но Зеленский давление выдержал и проводит ту политику, которую ждут жители Украины», — сказал Володацкий.

Володацкий также рассказал, что у Гройсмана якобы есть «целый букет преступлений» и теперь ему остается только покинуть Украину или снова идти на выборы в Верховную раду. Политик не уточнил, что за «преступления» совершил Грйосман, отметив, что они связаны с «обнищанием» страны.

Ранее стало известно об отставке Гройсмана.