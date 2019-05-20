Премьер-министр Украины объявил об отставке

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Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил на брифинге в Киеве, что уходит в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что принял такое решение после заявления нового президента Владимира Зеленского о том, что украинское правительство должно уйти в отставку. По словам Гройсмана, он предлагал Зеленскому работать вместе, однако последний отказался.

«Но президент избрал другой путь. Я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами, которые есть на повестке дня», — добавил Гройсман.

Он заключил, что ему и его кабинету не стыдно за работу, проделанную во время президентского срока Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что Гройсман поздравил Зеленского со вступлением в должность президента Украины.