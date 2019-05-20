В Кремле прояснили вопросы о принадлежности Крыма после слов Зеленского

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков внес ясность в вопросы о принадлежности Крыма. Об этом сообщает ТАСС

До этого, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский на своей инаугурации заявил, что «Крым, и Донбасс – это украинская земля».

В ответ на это Песков подчеркнул, что Крым является российским.

«Мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: [Крым] это один из регионов России», — добавил Песков.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.

Ранее в Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского.