В Кремле прояснили вопросы о принадлежности Крыма после слов Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков внес ясность в вопросы о принадлежности Крыма. Об этом сообщает ТАСС
До этого, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский на своей инаугурации заявил, что «Крым, и Донбасс – это украинская земля».
В ответ на это Песков подчеркнул, что Крым является российским.
«Мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: [Крым] это один из регионов России», — добавил Песков.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.