Порошенко проводит совещание по итогам выступления Зеленского

Экс-глава Украины Петр Порошенко срочно пригласил на встречу премьера Владимира Гройсмана и главу Рады Андрея Парубиа. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на депутата Сергея Лещенко.

По его словам, Порошенко, Гройсман и Порубий собрались, чтобы «думать, что делать дальше».

Он добавил, что это заседание решили провести после ряда заявлений лидера страны Владимира Зеленского.

Он рассказал, что новость о роспуске Рады стала «холодным душем для большинства депутатов».

Ранее Зеленский объявил о роспуске Рады сразу после принятия присяги.

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