Ляшко предложил Зеленскому сократить число депутатов Рады

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Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко предложил избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести референдум о сокращении числа депутатов в Раде. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, Зеленский может параллельно с парламентскими выборами, которые состоятся в октябре 2019 года, организовать референдум относительно сокращения численности депутатов с 450 до 250.

Он подчеркнул, что похожие референдумы недавно провели в Литве и Молдавии.

«Я хочу, чтобы депутатов в Верховной раде вокруг меня было меньше», — отметил Ляшко.

Ранее Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому.