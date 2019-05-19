Ляшко предложил Зеленскому сократить число депутатов Рады
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко предложил избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести референдум о сокращении числа депутатов в Раде. Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, Зеленский может параллельно с парламентскими выборами, которые состоятся в октябре 2019 года, организовать референдум относительно сокращения численности депутатов с 450 до 250.
Он подчеркнул, что похожие референдумы недавно провели в Литве и Молдавии.
«Я хочу, чтобы депутатов в Верховной раде вокруг меня было меньше», — отметил Ляшко.