Посольство РФ пожаловалось на спекуляции со стороны США

Госдепартамент США пытается спекулировать на тему трагических событий в истории народов России и стремится посеять межнациональную рознь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в Соединенных Штатах.

Отмечается, что особенно в этом направлении старается заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, «уверенный, что знает прошлое России лучше нас».

«Госдепартамент не оставляет жалких попыток спекуляций на тему трагических событий в истории народов России в стремлении посеять межнациональную рознь в нашей стране», — говорится в заявлении.

Также в посольстве предостерегли Вашингтон от публичной поддержки арестованных в Крыму членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что в Крыму арестовали девять возможных членов террористической организации.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.