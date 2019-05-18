Глава МИД Китая вступился за Иран перед Помпео

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Вашингтон к осторожности в ситуации с Ираном, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение китайского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что данное заявление Ван И сделал в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.

«Мы надеемся на то, что все стороны будут сохранять сдержанность, действовать осторожно, чтобы избежать эскалации напряженности», — сказал Ван И.

Глава МИД КНР также призвал своего американского коллегу не нагнетать обстановку с Ираном и напомнил о принципиальном неприятии Пекином политики экстратерриториальной юрисдикции, которую применяют США.

Ранее в МИД Ирана оценили возможность войны с США.