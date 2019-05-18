Стало известно, приедет ли Трамп на инаугурацию Зеленского

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Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американский глава государства Дональд Трамп, а также вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс не приедут на инаугурацию новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Укринформ».

По его словам, до церемонии инаугурации осталось мало времени, поэтому у Трампа и Пенса нет возможности приехать на Украину, поскольку у них плотные графики, утвержденные наперед.

Он также добавил, что на инаугурацию Зеленского из Соединенных Штатов прибудет представительская делегация в составе 15 человек, имеющая статус «президентской».

Ранее сообщалось, что инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.

До этого сам Зеленский настаивал на 19 мая, считая, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Рады в законодательные сроки.