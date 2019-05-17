Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии
Достигнута договоренность, что российская сторона останется в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом объявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает ТАСС.
Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
«В том числе потому, чтобы миллионы россиян могли просить защиты в Европейском суде по правам человека», — добавил Маас.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ впервые призвала Россию заплатить взнос в СЕ. За подобное решение проголосовали 105 парламентариев из 151.
Также в Совфеде объяснили позицию России по возвращению в ПАСЕ.