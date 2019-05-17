Позволившую Зеленскому распустить Раду лазейку нашел экс-советник Януковича

Экс-советник бывшего украинского лидера Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что существует лазейка, которая поможет избранному президенту страны Владимиру Зеленскому распустить Раду в любой момент. Об этом он рассказал украинским СМИ.

Портнов считает, что у Зеленского есть шанс распустить Раду, несмотря на выход фракции «Народного фронта» из коалиции.

По его словам, с 2016 года в Раде нет коалиции фракций, в которой было бы более 226 депутатов.

«На этом основании президент в любой момент может подписать указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов», — подчеркнул Портнов.

Если кто-то будет не согласен с указом, то пускай обращается в суд. А Зеленский после вступления в должность может распустить Раду в любой момент и «никакие решения суда ему для этого не нужны», заключил экс-советник Януковича.

Ранее сообщалось, что заблокирована возможность роспуска Рады.