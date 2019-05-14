Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без «помощи Востока» в случае разрыва отношений с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Украине необходимо восстановить отношения с Россией и странами СНГ.
Он также добавил, что украинским властям не следует разрывать отношения с Европой.
Рабинович подчеркнул, что Киеву ни в коем случае не стоит отказываться от поддержки США.
Ранее в МИД России оценили перспективы восстановления отношений Москвы и Киева.