Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без «помощи Востока» в случае разрыва отношений с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украине необходимо восстановить отношения с Россией и странами СНГ.

Он также добавил, что украинским властям не следует разрывать отношения с Европой.

Рабинович подчеркнул, что Киеву ни в коем случае не стоит отказываться от поддержки США.

Ранее в МИД России оценили перспективы восстановления отношений Москвы и Киева.