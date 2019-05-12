Помпео призвали предупредить РФ о недопустимости «вмешательства»

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Лидер демократов в сенате Чак Шумер предложил госсекретарю США Майку Помпео предупредить правительство России о недопустимости «вмешательства» в американские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Помпео должен передать «предупреждение» президенту России Владимиру Путину.

Он также добавил, что любое «вмешательство» будет встречено «немедленным и жестким ответом».

Шумер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп обязан «изменить подход» к работе с Путиным.

Ранее сообщалось, что в сенате возмущены отказом Трампа обсуждать с Путиным «вмешательство РФ» в выборы-2020.