Джулиани назвал «врагом Трампа» депутата Рады Лещенко

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Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал его «врагом» американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает «Украинские новости».

«Джулиани назвал меня «врагом президента Трампа». Он также объявил, что из-за этого не полетит в Украину», — сказал Лещенко.

По его словам, Джулиани хотел приехать на Украину, чтобы «втянуть» Киев в споры между республиканцами и демократами.

Он также подчеркнул, что заявления адвоката Трампа связаны с началом предвыборной компании в США.

Ранее сообщалось, что в Киеве отреагировали на отмену визита Джулиани на Украину.