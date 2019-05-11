«Украинский заговор» Джулиани против Байдена хотят расследовать в сенате США

Сенатор-демократ Крис Мерфи призвал комитет сената США по международным отношениям начать расследование против адвоката американского президента Рудольфа Джулиани. Об этом сообщает The Hill.

Как отмечается, это связано с недавними планами Джулиани посетить Украину. Он собирался настоять на проведении расследования в отношении бывшего вице-презинта США Джо Байдена.

«Насколько нам известно, ни одно из этих мероприятий не было согласновано с Госдепом или другими государственными ведомствами», — говорится в обращении Мерфи.

Ранее сообщалось, что Джулиани грозят допросом в конгрессе из-за поездки в Киев в интересах Трампа.

11 мая стало известно, что Джулиани решил отменить свой визит в Киев из-за «врагов президента».

Адвокат президента США намеревался поехать в Киев для того, чтобы дать толчок к продолжению расследования вмешательства в президентские выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон. Расследование было начато при действующем украинском президенте Петре Порошенко.