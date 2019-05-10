Трамп назвал худшего в истории директора ФБР

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Президент США Дональд Трамп назвал экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим руководителем за всю историю ведомства. Свое мнение он написал в твиттере.

Американский лидер заявил, что Коми является «позором» для ФБР.

«Он потащил ФБР вниз, почти все республиканцы и демократы считали, что он должен быть уволен...», — отметил Трамп.

Глава США добавил, что ведомство еще вернет себе величие благодаря людям, которые там работают.

Ранее Джеймс Коми выступил в защиту действий ведомства после того, как СМИ опубликовали данные о шпионах в штабе президента Трампа.