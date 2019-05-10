Трамп рассказал об усилиях по сдерживанию Болтона

Президент США Дональд Трамп рассказал, что прикладывает усилия к тому, чтобы сдерживать характер своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает Politico.

Американский лидер отметил, что у Болтона весьма жесткая позиция по ряду вопросов.

«У меня есть сотрудники, которые более миролюбивые, чем Болтон. Но мне нравится Джон», — подчеркнул президент.

Трамп также добавил, что его помощники придерживаются разных взглядов на внешнюю политику.

Ранее Дональд Трамп признался, что был удивлен, узнав о вызове своего старшего сына на допрос комитетом Сената США по разведке.