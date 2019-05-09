Будет ли встреча Путина и Трампа в Японии, прояснили в Кремле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил ситуацию о возможности встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в Японии, передает РИА «Новости».

По его словам, подготовка к встрече пока не ведется.

«Пока не планируется встреча, не идет разговор о встрече», — заявил Песков.

Саммит G20 в японской Осаке пройдет в июне.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео надеется на «новую фазу» в отношениях с Россией, но не может наверняка сказать, будет ли проведена новая встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.