Будет ли встреча Путина и Трампа в Японии, прояснили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил ситуацию о возможности встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в Японии, передает РИА «Новости».
По его словам, подготовка к встрече пока не ведется.
«Пока не планируется встреча, не идет разговор о встрече», — заявил Песков.
Саммит G20 в японской Осаке пройдет в июне.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео надеется на «новую фазу» в отношениях с Россией, но не может наверняка сказать, будет ли проведена новая встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.