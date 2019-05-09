Депутат Рады предупредил об опасности уменьшения Украины из-за стран-соседей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/987/12100987/RTR4748B-pic905-895x505-26736.jpg">

Депутат украинской Рады Евгений Мураев проинформировал об опасности уменьшения территории Украины. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам депутата, решение российской стороны об упрощенной выдаче паспортов для жителей Донбасса похоже на политику других стран-соседей Украины. Мураев заметил, что за несколько тысяч евро можно стать болгарским или румынским гражданином.

«В принципе, если все соседи достигнут полюбовного согласия, от Украины останется несколько центральных областей», — заявил Мураев.

Ранее Мураев обратился к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его действовать.