Волкер ответил на вопрос о связях Зеленского и Коломойского

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Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что в демократических государствах за политиками стоят «покровители, спонсоры, сторонники, политические партии». Свое мнение он выразил в эфире «Би-би-си».

Таким образом Волкер отреагировал на вопрос о том, не считает ли он избранного президента Украины Владимира Зеленского фигурой, подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому.

«Главным все равно остается политик, кандидат, который в итоге избирается. Именно он принимает окончательные решения. Мы увидим, как это будет в случае с господином Зеленским», — добавил Волкер.

Дипломат также подчеркнул, что Зеленский пока еще не вступил в должность главы страны.

Ранее Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра.