По чьей инициативе Помпео едет в Россию, сообщили в МИДе

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МИД России сообщил, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Россию состоится по американской инициативе, передает РИА «Новости».

«13-14 мая Россию с рабочим визитом посетит государственный секретарь США Майк Помпео. Визит организуется по американской просьбе», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Помпео в ходе визита может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Помпео встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 14 мая в Сочи.