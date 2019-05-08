По чьей инициативе Помпео едет в Россию, сообщили в МИДе
МИД России сообщил, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Россию состоится по американской инициативе, передает РИА «Новости».
«13-14 мая Россию с рабочим визитом посетит государственный секретарь США Майк Помпео. Визит организуется по американской просьбе», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что Помпео в ходе визита может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Помпео встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 14 мая в Сочи.