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Собравшиеся в ценре Бишкека согласились разойтись

24.kg: люди в центре Бишкека согласились разойтись после разговора с главой ГУВД

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РИА Новости

Начальник ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев провел переговоры с толпой в центре города, сообщает агентство 24.kg.

Отмечается, что после переговоров часть людей согласилась разойтись по домам. В целом, разговор прошел в спокойной обстановке.

До этого агентство 24.kg сообщало, что в центре Бишкека внутренние войска оцепили улицу, где собрались люди. На место были доставлены водометы. Толпа людей собралась после конфликта, произошедшего в хостеле. Внутренние войска оцепили улицу. По данным агентства, силовики стоят на пересечении Чуйского проспекта и улицы 7 Апреля. Участники акции протеста требуют правосудия для тех, кто участвовал в массовой драке.

Позже Министерство внутренних дел Киргизии заявило о стабилизации ситуации в центре Бишкека. Милиция организовала патрулирование улиц, проводится разъяснительная работа.

Ранее в Казахстане начали задерживать узбеков за правонарушения в России.

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