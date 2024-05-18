Пересадка органов может изменить личность человека, узнали ученые

Британские ученые из Ланкастерского университета дали научное объяснение феномену изменений в личности человека, получившего донорский орган. Статья опубликована в издании The Conversation.

Известен ряд случаев, когда у пациентов появлялись нетипичные привычки или хобби после получения донорского органа. Иногда они были прямо или косвенно связаны с людьми, пожертвовавшими свои органы ради спасения других. Например, один из реципиентов неожиданно для себя увлекся скрипкой после того, как ему пересадили сердце музыканта.

Ученые обычно описывают такие перемены в характере с точки зрения психологии. Одних пациентов переполняет счастье из-за своего спасения, другие испытывают чувство вины и приступы депрессии.

В новом исследовании специалисты выяснили, что у подобных изменений есть и биологическая подоплека. Клетки пересаженного органа не только выполняют ожидаемые функции, но ивыделяют различные гормоны или сигнальные молекулы, оказывающие воздействие на организм.

Камеры сердца производят пептидные гормоны, в том числе предсердный натрийуретический и мозговой натрийуретический пептиды, которые помогают регулировать баланс жидкости в организме, воздействуя на почки.

Они также играют роль в электролитном балансе и ингибировании активности той части нашей нервной системы, которая отвечает за реакцию «бей или беги».

Ответственные за это клетки находятся в гипоталамусе — части мозга, которая играет роль во всем: от гомеостаза (балансировки биологических систем) до настроения.

Таким образом, донорский орган, базовый уровень выработки гормонов и пептидов которого может отличаться от исходного органа, может изменить настроение и личность реципиента посредством выделяемых им веществ.

Было доказано, что уровни натрийуретических пептидов повышаются после трансплантации и никогда не возвращаются к норме.

Кроме того, донорские органы хранят часть информации о прежних владельцах в виде нейротрансмиттеров в нервных тканях. Эти данные могут восстановиться через некоторое время после операции и влиять на личность получателя.

Ранее врачи впервые пересадили человеку свиную ГМ-почку и установили сердечный насос в ходе комбинированной операции.