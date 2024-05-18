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В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Новой Зеландии

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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Новой Зеландии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 954 км к северу от города Хикс Бэй с населением около 1,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 203 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Утром 11 мая землетрясение произошло в акватории Авачинского залива, расположенного у юго-восточного берега полуострова Камчатка. Сотрудники местного филиала геофизической службы РАН зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2. В то же время жители городов Петропавловск-Камчатский и Вилючинск ощутили землетрясение силой до четырех баллов.

В региональном управлении МЧС РФ уточнили, что угроза цунами на полуострове не объявлялась.

10 мая у восточного побережья острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр подземных толчков находился на глубине около 10 км, рассказали в сейсмологическом центре КНР.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Чукотке.

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