Милиция Киргизии заявила о стабилизации ситуации в Бишкеке после стихийного митинга

Министерство внутренних дел Киргизии заявило о стабилизации ситуации в центре Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Ситуация на территории города Бишкек стабильная, в настоящее время ситуация на территории находится под полным контролем руководства МВД и ГУВД города», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что милиция организовала патрулирование улиц, проводится разъяснительная работа.

До этого агентство 24.kg сообщало, что в центре Бишкека внутренние войска оцепили улицу, где собрались люди. На место были доставлены водометы.

По данным агентства, силовики стоят на пересечении Чуйского проспекта и улицы 7 Апреля. Участники акции протеста требуют правосудия для тех, кто участвовал в массовой драке.

Также в Казахстане начали задерживать узбеков за правонарушения в России.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.