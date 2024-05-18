США провели ядерное испытание на полигоне в Неваде

Соединенные Штаты провели субкритическое испытание на ядерном полигоне в штате Невада. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при американском министерстве энергетики.

«Эксперимент был проведен, как и планировалось, в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания, которого США придерживаются с 1992 года», — говорится в сообщении.

В США уверяют, что этот и предыдущие 33 субкритических эксперимента не нарушают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

До этого руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби заявляла, что Штаты не готовят подземные ядерные испытания на полигоне в штате Невада.

Незадолго до этого старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в совете национальной безопасности США Пранай Вадди заявлял в разговоре с газетой «Коммерсантъ», что испытания на ядерном полигоне в Неваде прошли 18 октября в один день с голосованием Госдумы по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее военный эксперт назвал цель испытания химвещества на ядерном полигоне США.