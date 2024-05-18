В Финляндии начали расследование крупной утечки данных

Финская полиция начала расследовать крупную утечку данных из-за кибератаки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз правоохранителей.

По данным агентства, взлом информационных систем Хельсинки произошел 30 апреля.

«Ведется в сотрудничестве с Центральной криминальной полицией и Департаментом полиции Хельсинки», — говорится в публикации.

Отмечается, что злоумышленники получили данные информационной сети отдела образования и воспитания города. В результате они смогли получить информацию о 80 тысячах человек, включая учащихся и сотрудников образовательного сектора финской столицы. Жертвами могли стать 120 тысяч человек.

До этого в Челябинске суд вынес приговор мужчине, который отправлял данные абонентов знакомому.

Россиянин приехал в Челябинск из Курганской области и устроился в салон связи. Его предупредили об ответственности, но, несмотря на это, мужчина отправил знакомому информацию об абонентах. За свои действия он получил вознаграждение.

Ранее газета Times писала, что на учениях НАТО в Эстонии британских военных предупредили о возможном кибершпионаже через российские дроны.