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КНДР провела испытания новой тактической баллистической ракеты

КНДР испытала тактическую баллистическую ракету с новой системой навигации

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KCNA/Reuters

КНДР провела опытный запуск тактической баллистической ракеты с новой самоуправляемой навигационной системой. Об этом сообщает радио «Голос Кореи».

«Главное управление ракетостроения КНДР провело на Корейском Восточном море опытный запуск тактической баллистической ракеты, в которой применена новая самоуправляемая навигационная система», — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания, при которых присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, прошли 17 мая. Северокорейские военные запустили несколько ракет малой дальности из окрестностей города Вонсан. Они пролетели примерно 300 км и упали в Японское море.

До этого агентство Yonhap сообщало, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

В последний раз КНДР запускала ракету в сторону Японского моря 22 апреля. После этого японский телеканал NHK сообщил, что северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.

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