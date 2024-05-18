Смена министра обороны РФ стала самым обсуждаемым инфоповодом по итогам назначений Путина

В медиапространстве после выдвижения кандидатов на правительственные должности чаще всего обсуждают смену министра обороны. Об этом стало известно по итогам исследования, проведенного системой мониторинга СМИ и соцмедиа «ПрессИндекс». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Также одной из самых обсуждаемых тем в медиа и соцсетях стали другие кадровые перестановки в правительстве. Речь идет о Денисе Мантурове, Антоне Алиханове, Дмитрии Патрушеве и других. Кроме того, в медиапространстве большое число обсуждений вызвал Михаил Мишустин, сохранив свой пост премьер-министра России.

Во всех сегментах медиа за в период 13-14 мая 2024 года было более 10,5 тыс. сообщений с упоминанием политиков.

В СМИ вышло более 4,5 тыс. публикаций о кадровых перестановках. Стоит отметить, что основный поток новостей в медиа пришелся на 13 мая: в этот день вышло 60% всех сообщений. За 2 дня 58,6% публикаций с упоминанием Сергея Шойгу были нейтральными (основной поток новостей был в 2:00 ночи и в 14 часов по мск.), 36,4% — положительными (чаще всего публикации выходили в 2:00, 3:00 ночи и 5:00 утра по мск), а 5,2% — негативными (пиковые значения были достигнуты в 10:00, 14:00 и 18:00 по мск.).

В Telegram вышло более 4 тыс. постов с упоминанием новых должностей политиков. Как и в СМИ, основной поток постов был 13 мая: в этот период вышло 67% всех сообщений. Наибольшее число сообщений в первый исследуемый день выходило в 8 и 9 часов утра, а также в 21 час по мск. А 14 мая пик пришелся в период с 15 до 17 часов по мск.

Суммарный охват постов за исследуемый период составил 8,5 млн. Из них 5,6 млн — 13 мая, а 2,9 млн — 14 мая. Чаще всего посты в первый день выходили в ночь с 12 на 13 мая, в 10 часов утра и в 14 часов по мск. А во второй день пиковые значения были достигнуты в ночь с 13 на 14 мая, 14 мая в 9 часов утра и в 17 часов по мск.

Пик выхода постов с наибольшим количеством аудитории 13 мая пришелся на полночь (3,6 млн), на 8 утра (3,4 млн) и на 7 вечера (3,8 млн). 14 мая пик вовлеченной аудитории наблюдался в 9 утра (4 млн), в 10 утра (3,3 млн) и в 5 вечера (6,5 млн).

Максимальный охват постов среди исследуемых объектов в Telegram получил Шойгу Сергей Кужугетович (более 65,9 млн) , на втором месте — Белоусов Андрей Рэмович (более 65,1 млн), а на третьем — в целом Министерство обороны РФ (более 63,6 млн).

В соцсетях после выхода новостей о кадровых перестановках с 13 по 14 мая 2024 г. опубликовано более 1.9 тыс. постов, суммарный охват которых составил почти 10 млн человек. В обсуждение было вовлечено более 10.3 млн человек, оставлено более 34 тыс. комментариев и сделано более 3.1 тыс. репостов. 13 мая посты с новостью о переназначении Шойгу посмотрело более 7,4 млн. человек. Максимальное кол-во просмотров пришлось на 09:00 — 1,6 млн, 16:00 — 817.8 тыс. и 18:00 — 1.1 млн. 14 мая показатель просмотров достиг более 2,5 млн. Пик заинтересованности пользователей наблюдался в 00:00 — 480.4 тыс., в 15:00 — 489.9 тыс., и в 16:00 — 514.3 тыс. просмотров.

Стоит отметить, что лидерство по охвату аудитории в соцсетях в период с 13 по 14 мая 2024 года удерживали публикации с упоминанием Шойгу (более 49.4 млн), на втором месте — Министерства обороны РФ (Минобороны России) (более 49,3 млн), а на третьем — Белоусова (более 48,4 млн).

Ранее назначения Белоусова министром обороны объяснили.