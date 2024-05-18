В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников в регионе.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — отметил глава области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В частности, утром 17 мая село Грузское Борисовского района атаковали украинские дроны.

В селе Веселая Лопань Белгородского района БПЛА влетел в частное жилое домовладение. В результате взрыва повреждены забор и хозпостройка. Никто не пострадал.

Также Гусев сообщал об угрозе атаки БПЛА в Воронежской области 10 мая.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.