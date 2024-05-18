Профориентолог дала советы, как выбрать свою профессию

Правильный выбор профессии позволяет не только добиться успеха, но и получать удовольствие от работы, развиваться и реализовывать свой потенциал. Как определить, что подходит именно вам, «Газете.Ru» рассказала Екатерина Федоровская, специалист Центра профориентации Института бизнеса и дизайна B&D.

«Первый шаг к осознанию своей профессиональной дороги начинается с самопознания. Задумайтесь: что вам действительно интересно? Какие занятия приносят вам радость и удовлетворение? Что мотивирует и вдохновляет? Ответы на эти вопросы помогут сузить круг возможных профессий и понять, в какой сфере вам будет комфортно работать. Творческие профессии могут стать настоящим призванием для тех, кто любит рисовать, создавать новое и стремится к самовыражению. Если у вас есть склонность к визуальному мышлению и креативности, возможно, именно здесь вы найдете свою нишу», — объяснила она.

Кроме этого, обратите внимание на свои личные качества и способности. Пройдите тесты на профориентацию, проконсультируйтесь с профориентологом — это поможет выявить ваши сильные стороны и лучше понять, в каких областях вы можете быть наиболее успешны.

«Узнайте, какие профессии сейчас востребованы, что прогнозируется на ближайшее будущее. Современные технологии открывают возможности в таких областях, как искусственный интеллект, цифровой маркетинг и других инновационных сферах. Например, профессии в области дизайна постоянно эволюционируют с развитием технологий, и специалисты, умеющие работать с новейшими инструментами и программным обеспечением, будут востребованы», — добавила эксперт.

Не забывайте про нетворкинг: пообщайтесь с экспертами из индустрии, посетите мастер-классы, профессиональные выставки, чтобы получить представление о реальной практике, выбранной вами профессии.

«Качественное образование — это фундамент, на котором строится успешная карьера. Правильный выбор учебного заведения играет важнейшую роль. Ищите места, где вас научат не только теории, но и дадут практические навыки. Выясните, какие навыки и знания необходимы для работы в выбранной сфере, и определите соответствующее образовательное учреждение. До поступления обязательно поучаствуйте в активностях вуза, пообщайтесь со студентами, кто обучается на интересующем вас профиле, задайте вопросы педагогам. В Институте бизнеса и дизайна вы можете посетить выставки студенческих работ, фестивали, модные показы, открытые лекции, мастер-классы, принять участие в профориентационной бизнес-игре, показать творческое портфолио и получить консультацию, и даже побыть студентом «на один день», — рекомендовала специалист.

Профориентолог также посоветовала не бояться и пробовать новое.

«Современные образовательные программы часто предлагают гибкость, позволяя студентам менять специализацию и находить свое истинное призвание даже после начала обучения. Важно помнить, что выбор специальности — это не раз и навсегда принятое решение. Мир меняется, появляются новые профессии, и вы всегда можете пересмотреть свой выбор. Профессиональная гибкость и готовность к обучению помогут вам оставаться востребованным специалистом на рынке труда. Главное — быть открытым к новым возможностям», — резюмировала Федоровская.

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