В Белом доме выразили беспокойство из-за развития отношений России и Китая

США обеспокоены развитием отношений России и Китая и продолжают за ними внимательно следить. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет РИА Новости.

«Я бы не сказал, что нас не беспокоят эти отношения и то, как они развиваются», — сказал он.

До этого издание Financial Times писало, что заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сделанные в Пекине, стали настоящим унижением для США.

В статье обратили внимание на совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина об укреплении военных связей между странами. В публикации подчеркнули, что лидеры государств также пообещали вместе противостоять деструктивному и враждебному давлению американских властей.

Российский лидер во время выступления после переговоров с главой КНР заявил, что власти Китая непритворно пытаются урегулировать конфликт на Украине.

Ранее Путин раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином.