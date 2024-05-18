Спортдиректора «Спартака» похвалили за качественную работу

Бывший спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту похвалил своего коллегу из московского «Спартака» Томаша Амарала. В комментарии Legalbet он заявил, что Амарал делает качественную работу, и подтверждением этому является назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Назначение Станковича показывает, что Томаш Амарал делает качественную работу. Я горжусь Амаралом. Это классно! Станкович — качественный тренер, с опытом работы, несмотря на возраст. Он лидер по натуре, который будет держать раздевалку. Думаю, это правильное решение. Томаш показывает уровень работы — он втайне делает то, что лучше для клуба, а не для себя», — сказал Пинту.

«Спартак» объявил, что Деян Станкович возглавит команду с сезона-2024/25. Владимир Слишкович, сейчас исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в его штабе как один из помощников.

В данный момент красно-белые занимают пятое место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 46 очков после 28 туров. При этом команда проиграла финал Пути регионов Кубка России калининградской «Балтике» (0:1) и не смогла выйти в Суперфинал турнира. Станкович во время своей тренерской карьеры приводил к чемпионским титулам сербскую «Црвену Звезду» и венгерский «Ференцварош».

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