Лавров рассказал о разговоре с Помпео

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Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что они рассмотрели «целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня ООН».

В частности, Лавров и Помпео поговорили о сложившейся ситуации в Венесуэле.

«Мы старались концентрироваться на реальной политике. И нам это удалось», — сказал Лавров.

Встреча прошла в финском городе Рованиеми на полях совещания арктического совета.