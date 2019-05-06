Лавров рассказал о разговоре с Помпео
Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА «Новости».
Он сказал, что они рассмотрели «целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня ООН».
В частности, Лавров и Помпео поговорили о сложившейся ситуации в Венесуэле.
«Мы старались концентрироваться на реальной политике. И нам это удалось», — сказал Лавров.
Встреча прошла в финском городе Рованиеми на полях совещания арктического совета.