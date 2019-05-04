Расправа над родней ушедшего в отставку президента началась в Алжире
Полиция Алжира задержала младшего брата экс-президента страны Саида Бутефлику, сообщает РИА «Новости».
Аресту также подверглись бывший глава разведки страны генерал Башир Тартак и генерал Тауфик Мадин.
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлики заявил, что уходит в отставку 2 апреля.
Позже были арестованы пять местных миллиардеров в рамках расследования коррупционных преступлений.
Также под стражу были заключены четверо братьев из семьи Кунинеф, которые близки к бывшему президенту страны Абдельазиза Бутефлики.