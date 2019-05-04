Звонок Трампа Путину мог быть госизменой, заявили в конгрессе США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/443/12290443/RTS2FHIA-pic905-895x505-19067.jpg">

Член Палаты представителей США Марк Покан прокомментировал разговор президента страны Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он написал в твиттере.

По мнению политика, телефонный разговор с лидером России может быть приравнен к измене.

«Мы обсуждали это (доклад Мюллера). Он сказал что-то вроде «гора родила мышь». Он знал это, потому что он знал, что не было никакого сговора, что бы там ни говорили», — сказал Трамп.

По мнению Покана, некоторые могут усмотреть в словах Трампа измену.

Ранее Трамп рассказал, что российский лидер Владимир Путин думает о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера.