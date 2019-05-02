Кличко выступит с речью на вечере памяти Маккейна
Мэр Киева Виталий Кличко посетит Вашингтон и выступит на торжественном мероприятии, посвященном памяти сенатора Джона Маккейна, сообщает УНИАН.
На вечере с речью также выступят известные американские политики.
Во время визита Кличко встретится также со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.
Ранее депутаты Киевского городского совета поддержали присвоение киевской улице Ивана Кудри имени сенатора-республиканца США Джона Маккейна.